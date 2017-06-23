Пароли, принадлежащие членам британского правительства, продавались на одном из русскоязычных хакерских ресурсов. Об этом пишет The Times. Ссылку на сайт издание не приводит.

Как утверждает газета, на этом ресурсе обнаружена информация о почтовых аккаунтах министра образования Джастины Грининг, министра по делам бизнеса Грега Кларка, а также тысячи сотрудников и членов парламента, 7 тысяч полицейских и более тысячи сотрудников британского МИДа.

The Times уточняет, что хакеры воспользовались данными с LinkedIn, MySpace и других соцсетей.

Заметка дополняется.