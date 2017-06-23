Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести встречу основателя Telegram Павла Дурова и главы Роскомнадзора Александра Жарова в Грозном. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

«Не хочется, чтобы Telegram блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга», – отметил Кадыров.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил «Интерфаксу», что в случае блокировки Telegram, его можно будет заменить.

«Незаменимых нет», – сказал он, отказавшись предсказать эффект от блокировки мессенджера.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к Павлу Дурову с требованием предоставить данные о мессенджере. «Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает», – напомнил он.

Сообщалось также, что в обновленной версии Telegram для Android появится поддержка прокси по протоколу SOCKS 5. Таким образом мессенджер готовится к обходу возможной блокировки, предполагал Tjournal.

Роскомнадзор неоднократно предупреждал о блокировке в случае отказа от предоставления данных для внесения мессенджера в единый реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Администрация Telegram заявляла, что российские власти не получает «ни бита информации».

Организаторы распространения информации в России с 2017 года должны хранить переписку пользователей в течение полугода. Они также обязаны предоставлять ее содержание по требованию властей.