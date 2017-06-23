Директор ФСБ Александр Бортников на закрытом правительственном часе в Госдуме говорил с депутатами о регулировании мессенджеров и запрете анонимайзеров. Детали встречи РБК рассказали пять парламентариев.

Два собеседника издания сообщили, что Бортников «просил депутатов ускорить принятие нескольких законопроектов – в том числе, о критической информационной инфраструктуре, о мессенджерах, об анонимайзерах».

По словам еще одного депутата, на встрече с главой ФСБ не шло речи о том, чтобы «взять все и запретить».

Кроме регулирования интернета, как рассказали парламентарии, Бортников говорил о хакерских атаках. Депутаты, в свою очередь, обратили внимание главы ФСБ на «необходимость более активной работы по созданию российского ПО», пишет РБК.

Также, добавил один из собеседников издания, на встрече с Бортниковым «говорили, в частности, о создании российских мессенджеров».

Госдума 23 июня в первом чтении должна принять проект закона о запрете анонимайзеров и сервисов VPN в случае, если они не блокируют доступ к противоправному контенту.

Законопроект об ограничении анонимности в мессенджерах депутаты приняли в первом чтении 14 июня. Документ предполагает, что пользователям будут присваивать абонентские номера, для этого операторы связи и «организатор обмена сообщениями» должны заключить соответствующий договор.