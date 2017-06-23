Суд в Шанхае оштрафовал на 300 млн юаней ($44 млн) компанию Yishidun International Trading и приговорил к условным срокам двух ее руководителей за манипулирование фьючерсными рынками Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно распоряжению суда, исполнительный директор Yishidun Гао Янь получил три года условно и штраф в 1 млн юаней. Другому обвиняемому, Лян Цзэчжуну, назначили два с половиной года условно и штраф в 800 тысяч юаней. Брокер China Fortune Futures Цзинь Вэйсянь получил пять лет тюрьмы и штраф 600 тысяч юаней. Подчеркивается, что компания также должна вернуть незаконно полученную прибыль в 389 млн юаней.

Как пишет Bloomberg, Yishidun International Trading «контролируется двумя россиянами». Компания занимается высокочастотным трейдингом. По версии обвинения, в начале 2015 года Yishidun незаконно подключила свою трейдингогвую систему к китайской финансовой фьючерсной бирже.

Отмечается, что в период с 1 июня по 6 июля 2015 года благодаря обходу брокерских систем компания торговала фьючерсами на индексах CSI 300 и CSI 500. В результате Yishidun совершила сделки с 3,7 млн контрактов и получила незаконную прибыль в размере 389 млн юаней. Суд также установил, что компания заимствовала или купила 26 брокерских счетов для торговли.

Yishidun International Trading была учреждена в Гонконге в 2012 году Георгием Зарей и Антоном Мурашовым. The New York Times писала, что Yishidun принадлежит двум гонконгским компаниям, которыми владеют Заря и Мурашов.

Заря в интервью «Ведомостям» подтверждал, что он миноритарный партнер Yishidun, а Мурашов – основной. Он называл дело против компании «выдуманным» и подчеркивал, что весь период работы на китайском рынке деятельность Yishidun была законной.