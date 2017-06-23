Экс-президент США Барак Обама в 2016 году одобрил размещение кибероружия в системах российской инфраструктуры. Об этом сообщает Washington Post.

Как пишет газета, это оружие – «цифровой эквивалент бомбы», которые могут взорваться, если США обнаружит критическое обострение отношений с Россией. Одобрить ее применение может действующий президент.

Издание также узнало подробности дня в августе 2016 года, когда Обама впервые узнал о вмешательстве России в американский выборы. По данным WP, с первым докладом ФБР ознакомили только Обаму и трех его старших помощников. Чтобы избежать утечек, доклад ФБР изучался в тех же условиях секретности, что и во время убийства Усамы бен Ладена. Позднее о попытке вмешательства рассказали и другим членам Белого дома.

В отчете ФБР якобы было сказано, что Путин лично отдал приказ российским спецслужбам навредить кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон и помочь ее оппоненту – Дональду Трампу.

В администрации Обамы на протяжении долгого времени выбирали ответные меры России. Власти США опасались, что какие-либо санкции приведут к увеличению вмешательства российских хакеров. Они также не хотели своими действиями повлиять на исход предвыборной компании о «омрачить» ожидаемую победу Клинтон. В частности, они рассматривали возможность введения санкций лично против Путина.

За неделю до выборов ФБР направило Кремлю финальное предупреждение по каналу, который создали для предотвращения ядерной войны. Москва ответила на это предупреждение после выборов президента.

Заметка дополняется.