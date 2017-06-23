Создатель Telegram Павел Дуров считает намерение Роскомнадзора заблокировать мессенджер «саботажем государственных интересов».

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram, – написал Дуров на своей странице “ВКонтакте”. – Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов».

По словам Дурова, если Telegram заблокируют в России, «переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive».

Глава РКН Александр Жаров 23 июня в очередной раз предупредил Telegram об угрозе блокировки в России. Жаров публично через сайт ведомства обратился к Дурову с требованием предоставить данные о Telegram, чтобы мессенджер могли внести в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

С 2017 года в России ОРИ должны хранить переписку пользователей в течение полугода, а также предоставлять ее и возможность расшифровки по требованию властей. Представители Telegram заявляли, что российские власти не получат от мессенджера «ни бита» информации.