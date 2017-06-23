Создатель Telegram Павел Дуров считает намерение Роскомнадзора заблокировать мессенджер «саботажем государственных интересов».

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram, – написал Дуров на своей странице “ВКонтакте”. – Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов».

По словам Дурова, если Telegram заблокируют в России, «переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive».

Глава РКН Александр Жаров 23 июня в очередной раз предупредил Telegram об угрозе блокировки в России. Жаров публично через сайт ведомства обратился к Дурову с требованием предоставить данные о Telegram, чтобы мессенджер могли внести в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

С 2017 года в России ОРИ должны хранить переписку пользователей в течение полугода, а также предоставлять ее и возможность расшифровки по требованию властей. Представители Telegram заявляли, что российские власти не получат от мессенджера «ни бита» информации. Как пишут «Ведомости», знакомые Дурова несколько раз предупреждали, что он не будет исполнять просьбы Роскомнадзора.