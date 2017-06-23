Жительницу Томска Галину Шергину оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированного пикета из-за записи видеообращения к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться с коррупцией. Об этом сообщает «ТВ2».

Галина Шергина и другие жители Томска записали обращение к Путину около областной администрации.

https://www.youtube.com/watch?v=jtEv8oZYlYk

«Город погряз в коррупции, коррупционисты да коррупционеры, оборотни в погонах оккупировали правоохранительные органы, прокуратуру, Следственный комитет. Поэтому мы просим вас прислать комиссию и помочь нам и вам в борьбе с коррупцией», – говорит Шергина в обращении.

Активистка пояснила, что такой формат они выбрали из-за того, что президент не отвечает на отправленные по почте письма. Во время этой акции участники отправили обращение, привязав его к воздушным шарам.

Как она пояснила «ТВ2», за акцией наблюдали сотрудники полиции, у которых они уточняли, не нарушают ли они какой-либо закон. Те отвечали отрицательно. Сразу после записи обращения, они отправились на встречу с местным депутатом, после чего их задержали. На суде присутствовавший при акции полицейский подтвердил, что наблюдал за ее участниками и замечаний не делал.

«И лишь после очередного наводящего вопроса судьи “Как же вы могли не делать замечаний? Ведь делали?” – “Делал” – выдавил из себя покрасневший Чекалин», – пишет «ТВ2».

По словам Шергиной, после задержания их продержали в отделении полиции около шести часов без составления протокола (по закону задержание без составления протокола возможно на срок до трех часов).