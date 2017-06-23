В Кремле обсуждают три акцента кампании по выборам президента: это «справедливость», «уважение» и «доверие». Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.
«“Справедливость”, “доверие” и “уважение” в качестве возможных смыслов кампании выбраны, поскольку в обществе есть запрос на справедливость, люди хотят, чтобы их уважали, а власть должна пользоваться доверием граждан», – передает РБК слова одного из собеседников.
Как отмечает издание, эти же три слова Путин «активно использовал» в послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что «пока никаких планов» кампании нет. На момент выхода заметки комментариев из Администрации президента РБК не получило.
Заметка дополняется.
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