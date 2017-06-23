В Кремле обсуждают три акцента кампании по выборам президента: это «справедливость», «уважение» и «доверие». Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

«“Справедливость”, “доверие” и “уважение” в качестве возможных смыслов кампании выбраны, поскольку в обществе есть запрос на справедливость, люди хотят, чтобы их уважали, а власть должна пользоваться доверием граждан», – передает РБК слова одного из собеседников.

Как отмечает издание, эти же три слова Путин «активно использовал» в послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года. Идея использовать в послании эти слова принадлежала первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко, рассказали собеседники РБК.

Эти акценты, по словам одного из источников РБК, будут доносить до людей «разными способами»:

«Если речь идет об уважении, то, как обсуждается, президент своими действиями будет подавать пример уважения к людям и требовать, чтобы его оказывали».

Основные проблемы россиян «будут вычленяться с помощью социологических исследований».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что «пока никаких планов» кампании нет. На момент выхода заметки комментариев из Администрации президента РБК не получило.

Ранее Bloomberg сообщало, что Кремль обеспокоен уровнем поддержки Путина на выборах среди молодежи. Отмечалось, что послания политтехнологов администрации президента не доходят до молодых людей, которые не смотрят телевидение и получают всю информацию из интернета. По этой причине власти пытаются привлечь блогеров к политической повестке и через них общаться с молодыми избирателями, подчеркивало агентство.

Согласно данным опроса ВЦИОМ от июня, деятельность Путина на посту президента одобряет 81% населения. При этом о доверии ему заявили 48,1% опрошенных. Он лидирует в рейтинге доверия политикам.

Сам Путин пока не сообщал, собирается ли он участвовать в выборах. При этом, как подчеркивали собеседники РБК в феврале, «все понимают», что Путин пойдет на президентские выборы и это будет его последний срок.