Глава Роскомнадзора Александр Жаров отказался считать ответ основателя Telegram Павла Дурова «ответом по существу». Об этом сказано в фейсбуке ведомства.

«Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram», – заявил Жаров.

Жаров обратился к Дурову с требованием предоставить данные о Telegram ранее 23 мая. Он напомнил мессенджеру о возможности блокировки.

Дуров счел угрозы Роскомнадзора «саботажем государственных интересов». По его мнению, в случае блокировки Telegram российские чиновники начнут использовать WhatsApp и Viber, то есть «перейдут в подконтрольные Америка облака Apple iCloud/Google Drive». Telegram он назвал «нейтральным по отношению к России» мессенджером.

С 2017 года организаторы распространения информации должны хранить переписку пользователей в течение полугода и предоставлять ее с возможностью расшифровки по требованию властей. Представители Telegram заявляли, что власти не получат от них «ни бита» информации.