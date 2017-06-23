Ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Олег Хархордин досрочно ушел в отставку, решение вступает в силу с 1 июля. Об этом сообщается на сайте университета.

Как отмечается, Хархордин «выразил надежду, что его отставка обеспечит дальнейшее развитие университета как образовательной организации, отвечающей самым высоким мировым академическим стандартам».

На период поиска нового ректора его обязанности в течение года будет исполнять предшественник Хархордина Николай Вахтин, возглавлявший ЕУСПб в 2003–2009 годах.

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В конце марта суд лишил лицензии Европейский университет, удовлетворив иск Роспотребнадзора. Ведомство утверждало, что университет не выполнил предписания по устранению нарушений, которые были выявлены во время проверки в июле 2016 года. Апелляцию университета на удовлетворение иска суд оставил без движения.

Роспотребнадзор приостановил лицензию ЕУСПб в декабре 2016 года. Основанием для этого стали нарушения порядка приема студентов, несвоевременная аттестация сотрудников и не соответствующий требованиям преподавательский состав.

В ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, после чего лицензию вузу восстановили. Однако затем Роспотребнадзор подал новый иск. Помимо этого администрация Петербурга в одностороннем порядке расторгла с университетом договор аренды. ЕУСПб пожаловался в суд, но иск отклонили.