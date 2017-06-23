Европейской командование США опубликовало фотографии сближения российского истребителя Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135 над Балтийским морем.

https://twitter.com/US_EUCOM/status/878170692910432257

Американские военные сообщили 19 июня, что расстояние между самолетами в небе над Балтикой составило примерно полтора метра. Поведение российского пилота в США сочли провокационным.

Как заявили в российском Минобороны, Су-27 подняли для сопровождения RC-135, который направлялся в сторону границы России. Российское ведомство утверждало, что самолет-разведчик совершил «провокационный разворот», попытавшись приблизиться к Су-27, а российский пилот отреагировал на маневр и продолжил сопровождение.

На следующий день после инцидента российский истребитель Су-27 помешал истребителю НАТО F-16 приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу. Как писали «Интерфакс», РИА Новости и ТАСС, ссылаясь на своих корреспондентов на борту самолета, Су-27 «показал свое вооружение, качнув крыльями».