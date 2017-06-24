Рынок труда ждут большие потрясения: уже в ближайшее время автоматизация лишит рабочих мест сотни тысяч дальнобойщиков, затем – таксистов. Вслед за ними потеряют работу риэлторы, стоматологи, юристы и очень многие другие. Какую профессию выбирать сегодняшним школьникам, чтобы стать востребованными? Как действовать взрослым людям, чтобы не потерять работу? Об этом Republic поговорил с лидером исследовательского направления Future Skills в рамках движения WorldSkills Россия Дмитрием Судаковым. Цель международного WorldSkills – повышать престиж рабочих профессий, но в России у него специфическая миссия – менять устаревшую систему подготовки кадров.
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