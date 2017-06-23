Основатель Telegram Павел Дуров ответил на претензии Роскомнадзора, касающиеся его якобы нейтрального отношения к террористам.

«Глава Роскомнадзора не смог пояснить, почему проводит кампанию по переводу данных российских граждан на сервера американских сервисов, – написал Дуров “ВКонтакте”. – Вместо этого он со страниц Facebook обвинил Telegram в “нейтральном отношении” к терроризму. Эта позиция далека от реальности: только с начала этого месяца Telegram заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма».

Он также предложил Роскомнадзору ознакомиться со статистикой блокировок в Telegram-канале.

В конце мая глава Роскомнадзора Александр Жаров в очередной раз потребовал от Дурова предоставить данные о Telegram. Он напомнил мессенджеру о возможности блокировки.

Дуров назвал стремление заблокировать Telegram «саботажем государственных интересов». Он заявил, что Telegram – «нейтральный по отношению к России» мессенджер. В случае блокировки приложения российские чиновники начнут использовать WhatsApp и Viber, то есть «перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive», добавил Дуров.

Жаров отказался считать ответ основателя Telegram «ответом по существу». Как отметил глава ведомства, Дуров «нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей».

Организаторы распространения информации с 2017 года должны хранить переписку пользователей в течение полугода и предоставлять ее с возможностью расшифровки по требованию властей. Представители Telegram заявляли, что власти не получат от них «ни бита» информации.