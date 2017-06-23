Издание Buzzfeed опубликовало очередную серию расследования о странных смертях на территории Великобритании. На этот раз – историю сотрудника разведки MI6, криптографа Гарета Уильямса. В 2010 году его нашли мертвым в закрытой спортивной сумке, оставленной в ванной его собственной квартире. Полиция назвала смерть «несчастным случаем».

Этот случай, как и другие, привлек внимание разведки США. Она пришла к выводу, что это убийство, а возможные исполнители – российские агенты. По данным нескольких источников в американских спецслужбах, Вашингтон передал Лондону информацию по этому делу. Но там версию убийства – несмотря на все странности – не поддержали (как считают американцы – побоялись ссориться с Россией).