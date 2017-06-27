Все знают, что люди делятся на мужчин и женщин. Довольно простой и банальный факт, но в последнее время он, тем не менее, все чаще ставится под сомнение. Есть три вещи, с которыми не поспоришь: во-первых, у мужчин и женщин есть очевидные неидентичные половые признаки; во-вторых, эти признаки определяются генетикой; и в-третьих, эти различия влияют на формирование нашей индивидуальности. Но как менялось понятие пола на протяжении тысячелетий, почему пол делится не только на мужской и женский и как ученые поняли, что смена пола далеко не всегда дает человеку шанс на жизнь в гармонии с гендерным самовосприятием?

Идея того, что на пол, гендер и гендерную идентичность влияют именно гены, пришла в голову ученым сравнительно недавно. Под полом здесь имеются в виду именно анатомические и физиологические различия, тогда как гендер – это целый комплекс различных психологических, социальных и культурных установок, которые определяются какой-либо общностью. Тогда что такое гендерная идентичность? Это то, насколько человек принимает эти правила, следует ролевым ожиданиям и в принципе чувствует свое соответствие роли «женщины» или «мужчины».

На протяжении тысячелетий половой диморфизм понимался на довольно примитивном уровне, описывает в своей статье Nautilus. В начале III века римский медик Гален, описавший основы многих сфер медицинского знания, включая анатомию, проводил вскрытия людей для того, чтобы доказать, что репродуктивные органы мужчин и женщин – всего лишь аналоги друг друга, «вывернутые наизнанку». Он утверждал, что женские репродуктивные органы находятся внутри потому, как женскому телу не хватает «жизненной силы» по сравнению с мужским. Последователи и ученики Галена слепо следовали этой теории. При этом никто не задумывался о том, какая все-таки «сила» ответственна за определение женского и мужского.