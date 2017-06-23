«Роснефть» ответила АФК «Система» на предложение урегулировать спор без суда, сообщили в пресс-службе «Ведомостям».

«Ничего, что можно назвать предложениями, к нам не поступило», – заявил представитель компании.

Он добавил, что в этом случае «нет предмета для комментария».

22 июня «Система» предложила «Роснефти» «эффективный механизм» внесудебного решения спора, который, по словам представителя группы Сергея Копытова, позволяет оценить результаты реорганизации «Башнефти» и «финансовые последствия этой реорганизации».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин тогда отказался сразу давать комментарии, подчеркнув необходимость сначала проверить предложение «Системы» на легитимность.

Ранее Сечин говорил, что судебное разбирательство с АФК «Система» улучшает инвестиционный климат в России, так как менеджмент компаний становится более ответственным.

Как писал «Коммерсантъ», независимые члены совета директоров «Системы» обращались к президенту Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на «тревожную ситуацию» с иском «Роснефти».

«Роснефть» и «Башнефть» подали иск к АФК «Система» 2 мая, потребовав 170,6 млрд рублей. В такую сумму истцы оценили убытки «Башнефти» после реструктуризации 2014 года, которую «Система», по их мнению, провела недобросовестно.

20 июня суд в Башкирии получил из Москвы документ за подписью якобы двух вице-президентов «Роснефти» об отзыве претензий к «Системе». В «Роснефти» опровергли его подлинность и потребовали расследовать инцидент. Информацию о ходатайстве позднее удалили из карточки дела.