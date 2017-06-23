Журналистку газеты «Голос Череповца» Елену Колядину уволили после ее выступления в штабе политика Алексея Навального. Об этом она написала «ВКонтакте», на публикацию обратила внимание «Медиазона».

«Вчера [22 июня] я выступила в штабе Алексея Навального с небольшой лекцией о литературе и о том, как написать хороший текст. Сегодня меня уволили из ООО “Медиа Центр” из газеты “Голос Череповца” в течение получаса после объявления об этом», – сообщила Колядина.

Как уточняет журналистка, трудовую книжку ей отдали «в течение десяти минут» и пояснили увольнение «сокращением ставки специального корреспондента из-за падения тиражей газеты».

По ее словам, руководство издания не раз предупреждало, что газета «придерживается линии партии власти» и что Колядина также должна этим правилам следовать.

Ранее в Тамбовской области уволили журналиста радио «Котовск» Сергея Степанова. 29 апреля он транслировал в фейсбуке акцию «Надоел» в Тамбове.

В апреле РАНХиГС освободила от должности преподавателя Людмилу Колесникову после того, как она во время лекции подняла тему протестных митингов 26 марта и упомянула материалы «Новой газеты» о преследованиях геев в Чечне.