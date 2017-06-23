Компания Amazon подала заявку на патент многоуровневых высотных складов-башен для дронов. Текст документов опубликован 22 июня, на них обратило внимание The Verge.

CNN уточняет, что Amazon решила зарегистрировать патент еще в 2015 году, но патентное ведомство США опубликовала заявку только накануне.

Согласно тексту документа, такие башни будут функционировать в каждом городе в качестве места «парковки» и вылета дронов для экспресс-доставки товаров клиентам компании.

https://twitter.com/verge/status/878174827609079808

По словам специалистов Amazon, склады можно будет строить в густонаселенных районах, так как они не помешают жителям. Башни компактны из-за своей вертикальной конструкции, а сами дроны будут перемещаться на сравнительно большой высоте и не станут угрозой для пешеходов.

Более того, в Amazon предложили свой дизайн пропеллеров дронов, уменьшающий их громкость. Также уточняется, что покупатели смогут самостоятельно забирать заказанные товары со склада.

Amazon объявила о планах доставлять товары дронами в 2013 году. С тех пор компания подала заявки на несколько патентов, включая, например, склады-дирижабли.