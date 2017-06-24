В феврале 2017 года США и Сирия попытались установить канал связи между странами. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нескольких бывших чиновников страны.

По информации издания, власти США пытались освободить журналиста и бывшего военнослужащего Остина Тайса, который, по их данным, задержан сирийским правительством. Как сообщает издание, учитывая «специфичность ситуации», в Белом доме решили организовать «секретный» канал связи.

В итоге в феврале директор ЦРУ Майк Помпео связался по телефону с главой одной из сирийских спецслужб Али Мамлюком. NYT отмечает, что разговор стал первым за годы контактом такого высокого уровня между странами.

По словам собеседников издания, США, в частности, предлагали сценарий, согласно которому Сирия должна была объявить об «обнаружении» Тайса, судить его за нарушение иммиграционных законов страны, после чего глава Сирии Башар Асад помиловал бы и отпустил журналиста в Соединенные Штаты. Помпео также якобы говорил, что освобождение Тайса будет иметь «большое значение» для дальнейшей политики администрации президента в отношении Сирии.

Тем не менее, уточняет газета, контакт хоть и спровоцировал дальнейшую развитие связей, но сорвался после ракетного удара США по Сирии в ответ на якобы использование войсками страны химического оружия в Идлибе.

Более того, источники NYT добавили, что свою помощь в освобождении Тайса предлагала и Россия в обмен на освобождение нескольких российских заключенных в США. По их данным, в конечном итоге американские власти пришли к выводу, что российская сторона не знает, где находится журналист.

Остин Тайс, в том числе писавший материалы для The Washington Post, пропал в Сирии летом 2012 года. США обвиняют Сирию в его похищении, Дамаск все обвинения отрицает.