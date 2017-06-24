Компания Google откажется от сканирования содержания почтовых ящиков пользователей Gmail, следует из сообщения компании.

Согласно заявлению, это произойдет в течение 2017 года, точная дата не называется. Google использовал автоматическую индексацию для персонализации рекламы.

Теперь Gmail будет работать так же, как и остальные сервисы компании: рекламные объявления в них показываются на основе настроек пользователя, который при этом может отключать персонализацию.

Ранее компания перестала просматривать почтовые ящики людей, использующих платные приложения G Suite без рекламы.

TechCrunch отмечает, что такое решение, скорее всего, связано с тем, что Google больше не нуждается в этих данных и «уже все знает о своих пользователях».

В 2015 году Мосгорсуд оштрафовал российского представителя Google на 50 тысяч рублей. Таким образом суд удовлетворил иск адвоката из Екатеринбурга Антона Буркова, который посчитал, что автоматическая индексация его почтового ящика Gmail нарушает закон о тайне электронной переписки.