Президент США Дональд Трамп распорядился создать специальную комиссию, которая проверит безопасность системы подсчета голосов на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Шон Спайсер.

«Он [Трамп] учредил комиссию, которая проверит всю нашу систему голосования и удостоверится, что мы сохраняем неприкосновенность всего процесса выборов и можем доверять результатам», – сказал Спайсер.

Пресс-секретарь добавил, что на следующей неделе комиссия отправит запрос чиновникам в том числе муниципального уровня с просьбой передать данные о системе голосования на местах для начала проверки. По его словам, первые слушания с участием комиссии пройдут в июле.

Спайсер не уточнил состав комиссии и не раскрыл каких-либо еще подробностей.

Ранее 23 июня Washington Post сообщила о размещении в 2016 году администрацией предыдущего президента Барака Обамы «цифрового эквивалента бомбы» в системах российской инфраструктуры. Кибероружие якобы может применить и Трамп, если отношения с Россией обострятся.

29 декабря 2016 года Обама расширил антироссийские санкции и выслал из страны 35 дипломатов РФ, отреагировав таким образом на предполагаемое вмешательство России в выборы. В тот же день американские спецслужбы опубликовали доклад «О вредоносной киберактивности России».

Президент Трамп допускал возможность российских кибератак, но уточнял, что в избирательную кампанию в таком случае вмешивались также «другие страны и другие люди».

На данный момент в американском конгрессе продолжается расследование российского «вмешательства».

В Кремле все обвинения неоднократно отвергали.