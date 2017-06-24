После протестных митингов в России 26 марта и 12 июня в Кремле поручили социологам провести опросы с целью выяснить отношение россиян к работе оппозиционера Алексея Навального и расследованиям основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на представителей социологических компаний и участников опросов.

Так, Фонд «Общественное мнение», помимо ежемесячного мониторинга протестных настроений, провел исследование в фокус-группах, состоявших из москвичей 15–17 лет. Как рассказали одна из участниц опроса и пожелавший остаться неназванным социолог, респонденты, среди прочего, должны были ответить на вопрос, после каких событий они могли бы перестать доверять Навальному.

Руководитель ФОМ Александр Ослон не стал отрицать, что подобные исследования в фокус-группах среди молодежи проводились, но кто выступил их заказчиком, не ответил.

В свою очередь, ВЦИОМ также проводил опросы, посвященные деятельности Навального, антикоррпуционным митингам и расследованию ФБК о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Подобное исследование проводилось в Екатеринбурге. Среди вопросов, которые задавались участникам, были, например, «должен ли [президент РФ Владимир] Путин непосредственно реагировать на эти протесты, и есть ли от них эффект», «изменилось ли ваше мнение о действующей власти после просмотра фильма “Он вам не Димон”». Также респонденты должны были ответить, должны ли СМИ освещать протестные акции (предлагались варианты ответа «должны» и «не должны, потому что это дестабилизирует ситуацию»).

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров подтвердил «Би-би-си», что такое исследование проводилось, но его результаты не публиковались.

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