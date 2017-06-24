После протестных митингов в России 26 марта и 12 июня в Кремле поручили социологам провести опросы с целью выяснить отношение россиян к работе оппозиционера Алексея Навального и расследованиям основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на представителей социологических компаний и участников опросов.

Так, Фонд «Общественное мнение», помимо ежемесячного мониторинга протестных настроений, провел исследование в фокус-группах, состоявших из москвичей 15–17 лет. Как рассказали одна из участниц опроса и пожелавший остаться неназванным социолог, респонденты, среди прочего, должны были ответить на вопрос, после каких событий они могли бы перестать доверять Навальному.

Руководитель ФОМ Александр Ослон не стал отрицать, что подобные исследования в фокус-группах среди молодежи проводились, но кто выступил их заказчиком, не ответил.

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В свою очередь, ВЦИОМ также проводил опросы, посвященные деятельности Навального, антикоррупционным митингам и расследованию ФБК о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Подобное исследование проводилось в Екатеринбурге. Среди вопросов, которые задавались участникам, были, например, «должен ли [президент РФ Владимир] Путин непосредственно реагировать на эти протесты, и есть ли от них эффект», «изменилось ли ваше мнение о действующей власти после просмотра фильма “Он вам не Димон”». Также респонденты должны были ответить, должны ли СМИ освещать протестные акции (предлагались варианты ответа «должны» и «не должны, потому что это дестабилизирует ситуацию»).

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров подтвердил «Би-би-си», что такое исследование проводилось, но его результаты не публиковались. По его словам, опросы показали, что молодежь считает себя вправе «митинговать, где захочется», а среднее и старшее поколение назвало «правильными и обоснованными» задержания участников несогласованных властями акций Навального.

Агентство Bloomberg 20 июня писало, что в Кремле обеспокоены, как поведет себя молодежь на президентских выборах 2018 года, поскольку она – «головная боль» для власти. При этом Навальный никогда не назывался официально политическим конкурентом Путина.

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