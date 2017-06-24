Проведение независимой экспертизы с привлечением третьей стороны помогло бы разрешить конфликт между АФК «Система» и «Роснефтью». Об этом на собрании акционеров 24 июня заявил президент и председатель правления «Системы» Михаил Шамолин, пишет газета «Ведомости».

Таким образом Шамолин ответил на вопрос одного из акционеров «Системы». Глава группы также выразил надежду, что «Система» сможет вступить в «некий диалог» с «Роснефтью», чтобы договориться.

«Мы не видим предмета спора и уверены, что сможем доказать свою правоту в суде. Мы не закладываем вариант проигрыша суда, наши позиции сильны», – цитирует Шамолина «Интерфакс».

Кроме того, разбирательство с «Роснефтью» прокомментировал владелец «Системы» Владимир Евтушенков:

«К сожалению, без подобных корпоративных споров, видимо, не обойтись в действительности. Но мы верим, что наше дело абсолютно правое, и разум восторжествует, и эта страница нашей истории тоже будет пройдена».

22 июня «Система» предложила «Роснефти» урегулировать спор во внесудебном порядке через «эффективный механизм», подробности которого в группе не раскрыли. В «Роснефти» на следующий день заявили, что пока не получали от «Системы» «ничего, что можно назвать предложениями».

«Роснефть» и «Башнефть» подала иск к «Системе» 2 мая 2017 года; позднее в число истцов вошла Башкирия. Изначально сумма иска составляла 106,6 млрд рублей, но в конце мая она была увеличена до 170,6 млрд рублей. В такую сумму истцы оценили убытки «Башнефти» после реструктуризации 2014 года, которую, по их мнению, «Система» провела недобросовестно. В свою очередь, в «Системе» назвали иск необоснованным и незаконным, а требования «Роснефти» – «чем-то из области ненаучной фантастики».