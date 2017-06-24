Президент России Владимир Путин во время своей работы в органах внешней разведки СССР был связан с разведчиками-нелегалами. Об этом он рассказал в программе «Вести в субботу».

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за люди. Это люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера. Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого преувеличения», – подчеркнул он.

Путин пожелал счастья и благополучия сотрудникам нелегальной разведки, выразив уверенность, что они услышат его поздравления. Репортаж телеканала «Россия 1» был подготовлен к 95-летию управления «С» СВР, которое занимается нелегальной разведкой.

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