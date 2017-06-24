Главного врача омского санатория «Рассвет» Нателу Полежаеву заподозрили в «финансировании терроризма» после того, как в санатории состоялась встреча волонтеров предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет «Новая газета».

Одно из местных отделений Сбербанка заблокировало счета Полежаевой и ее дочери, на который она получала пенсию. В банке пояснили свои действия тем, что главврач подозревается в «отмывании денег, полученных преступным путем» и «финансировании терроризма», но не пояснили, откуда получил такие данные.

Кроме того, сенатор Елена Мизулина лишила Полежаеву должности своей помощницы, передает «СуперОмск». Это произошло после того, как главный врач дала интервью изданию, в котором рассказала, что предоставила помещения для открытия штаба Навального.

«Если человек критикует, значит, он размышляет и у него есть голова на плечах. Насколько я понимаю, эта оппозиция не входит в список запрещенных в России террористических группировок вроде ИГИЛ. Мне кажется, поэтому к ней нужно относиться толерантней», – поделилась своим мнением об оппозиционерах Полежаева.

23 июня стало известно, что журналистку газеты «Голос Череповца» Елену Колядину уволили после того, как накануне она прочитала лекцию о литературе в местном штабе Навального. В издании Колядиной пояснили, что она уволена в связи с «сокращением ставки специального корреспондента из-за падения тиражей газеты».

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