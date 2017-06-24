Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать главного редактора портала «Страна.ua» Игоря Гужву с возможностью внесения залога в размере 544 тысячи гривен (примерно $21 тысяча). Издание вело онлайн-трансляцию из зала суда.

Защита пообещала внести залог в ближайшее время, после этого Гужву отпустят. Срок ареста, назначенный судьей Владимиром Бугилем, составляет 60 суток. В свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что Гужва должен сдать загранпаспорт, передает «Интерфакс».

Ранее прокуратура попросила арестовать Гужву с возможностью внесения залога более чем на 3 млн гривен (около $115 тысяч). Адвокат журналиста Елена Лукаш перед началом разбирательства говорила, что рассчитывает добиться залога для своего подзащитного:

«Безусловно, я думаю, что будет залог, и я думаю, что в понедельник Игорь уже будет на свободе, а уже в ближайшем времени дело развалится».

Ранее 24 июня суд постановил отправить под домашний арест предполагаемого сообщника Гужвы Антона Филипковского. Как сообщила в своем фейсбуке Максимец, срок ареста составляет 60 суток.

Гужву задержали в Киеве 23 июня. Его подозревают в вымогательстве $20 тысяч за «неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика»; из этих денег Гужва якобы получил половину. В киевской прокуратуре отметили, что следствие располагает аудио- и видеодоказательствами; в частности, ролик, снятый скрытой камерой, опубликовала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

https://www.facebook.com/LarysaSargan/videos/vb.100001906009251/1532498046823714/?type=2&theater

Сам Гужва утверждает, что дело против него сфабриковано. Журналист говорил, что дело связано с «критической публикацией» о народном депутате из Радикальной партии Дмитрии Линько. На судебном заседании 24 июня Гужва заявил, что на встрече в ресторане Филипковский от имени Радикальной партии предложил ему $20 тысяч за снятие материала, но главный редактор «Страна.ua» не пошел на это: «Я выслушал, не вникая в суть, и от этого предложения отказался, тем более, что это было похоже на провокацию».

https://www.youtube.com/watch?v=cFS9GWIKZy0&feature=youtu.be