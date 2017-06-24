Президент России Владимир Путин во время визита в «Артек» 24 июня обсудил с детьми в лагере принципы работы журналистов и назвал главные, по его мнению, критерии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По каким критериям оценивать события, вот мне кажется это очень важно. Может быть, это самое главное, правда? И делать так, <…> чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи, да?» – спросил Путин у Тани из Донецка.

Девочка с президентом согласилась, после чего Путин отметил, что «у нас есть общий подход, по-моему, весьма конструктивный, к этому виду деятельности».

15 июня во время Прямой линии с россиянами Путин назвал материалы СМИ про представителей власти «информационными вбросами». «СМИ и интернет используются для фейков, вбросов, политической борьбы. Ну, что делать. Такова жизнь», – сказал он, добавив, что проверкой подобных материалов занимаются МВД и ФСБ.

Путин не называл конкретные материалы, которые, по его мнению, являются «вбросами». Одной из последних громких публикаций в СМИ стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. По данным фонда, глава правительства организовал «преступную схему», при помощи которой приобрел яхты, виноградники, усадьбы и земли в России и за рубежом на «взятки олигархов и кредиты госбанков».

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