Бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по обвинению в получении взятки, написал обращение в стихах президенту России Владимиру Путину. Полный текст обращения приводит телеканал «Дождь».
«“Вы, Маркелов, взяли взятку”.
Кто вам это рассказал?
Отвечаю по порядку:
Взятку, взятку я не брал», – говорится в стихах Маркелова.
В обращении Маркелов отмечает, что был готов служить Путину, «бросая все на свете», а теперь его детям «не на что, простите, жить».
«Мое горе не измерить,
И, по правде говоря,
Продолжаю все же верить
В справедливого царя.
Миловать – прерогатива
Праведных государей.
Их божественная нива –
За грехи прощать людей», – заключает Маркелов.
Заметка дополняется.
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