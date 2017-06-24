Бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по обвинению в получении взятки, написал обращение в стихах президенту России Владимиру Путину. Полный текст обращения приводит телеканал «Дождь».

«“Вы, Маркелов, взяли взятку”. Кто вам это рассказал? Отвечаю по порядку: Взятку, взятку я не брал», – говорится в стихах Маркелова.

В обращении Маркелов отмечает, что был готов служить Путину, «бросая все на свете», а теперь его детям «не на что, простите, жить».

«Мое горе не измерить, И, по правде говоря, Продолжаю все же верить В справедливого царя. Миловать – прерогатива Праведных государей. Их божественная нива – За грехи прощать людей», – заключает Маркелов.

Заметка дополняется.