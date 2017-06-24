Парламент Великобритании стал жертвой кибератаки, что привело к сбоям при работе электронной почты депутатов. Об этом в твиттере написал член Палаты лордов Кристофер Реннард.

https://twitter.com/LordRennard/status/878610195836018688

Как передает BBC News, парламентариев уведомили о попытке несанкционированного доступа к их почтовым аккаунтам вечером 23 июня. Позднее у них возникли затруднения при удаленном доступе к почтовым ящикам.

Представитель Палаты общин заявила, что трудности с доступом к электронной почте сами по себе не были результатом атаки хакеров. Однако по поводу попытки неавторизованного доступа к аккаунтам депутатов представители Парламента обратились в Национальный центр по кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC).

23 июня газета The Times писала, что пароли, принадлежащие британским депутатам, выставили на продажу на одном из русскоязычных хакерских ресурсов. В NCSC после публикации пообещали обновить требования к защите данных ведомств.

В мае текущего года 200 тысяч пользователей в 150 странах мира стали жертвами вируса-вымогателя WannaCry, который блокировал данные пользователей, требуя за разблокировку выкуп. В Великобритании жертвами киберпреступников стала Национальная служба здравоохранения.