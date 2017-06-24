Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в сентябре 2017 года представит в ООН проект всемирного пакта по защите окружающей среды. Об этом сообщает BFMTV.

«Этот документ должен стать международным договором, даже если его ратификация будет идти медленно и трудно», – сказал президент.

Он подчеркнул, что этот пакт станет «следующим шагом» после заключения Парижского соглашения по климату.

Новый документ, в частности, будет предусматривать финансовую ответственность за нанесение вреда экологии.

Парижское соглашение по климату заключили в 2015 году. Его подписали 194 страны за исключением Сирии и Никарагуа. Участники договорились постепенно отказаться от ископаемого топлива и ограничить выбросы углекислого газа.

В июне американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения. Он пояснил, что условия документа выгодны для других стран, но не для США, а глобальное потепление называл «мистификацией, изобретенной китайцами».