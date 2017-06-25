Российские художники Лусинэ Джанян и ее муж Алексей Кнедляковский попросили власти Швеции предоставить им политическое убежище. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Их заявление находится на рассмотрении, на это время Джанян и Кнедляковскому предоставили квартиру.

«У нас были шведские визы, других не было, времени раздумывать тоже не было. Решили не дожидаться, когда отправят в СИЗО непонятно за что», – пояснили художники.

В 2014 году в Швеции показали инсталляцию Джанян и Кнедляковского под названием «Белый круг», которая посвящена протестам в Москве против избрания на третий срок президента России Владимира Путина.

В 2013 году Джанян уволили из Краснодарского университета культуры и искусств, в котором она преподавала девять лет. По ее словам, увольнение было связано с ее работами в поддержку Pussy Riot, которые выставлялись в Музее современного искусства у Марата Гельмана.

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