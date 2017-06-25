Министерство внутренних дел Великобирании подготовило доклад для премьер-министра страны Терезы Мэй, в котором рассказало о «непреодолимых проблемах», с которыми ведомство столкнулось при попытке депортировать осужденных за терроризм иностранцев. Об этом пишет The Telegraph.

Как заявили в МВД, эти проблемы привели к серии терактов в стране, исполнители которых были вдохновлены идеями «Исламского государства». По данным ведомства, на территории Великобритании остаются более 40 осужденных за терроризм иностранцев.

Их депортации мешают законы о защите прав человека, согласно которым, высылка из страны осужденного возможно только в том случае, если Великобритания получит гарантию, что на родине депортируемые «не будут подвергаться жестокому обращению и пыткам».

В ночь на 4 июня на Лондонском мосту произошел теракт, жертвами которого стали семь человек, еще 48 получили ранения. Фургон въехал в пешеходов на мосту, после несколько человек вышли из машины и напали на прохожих с ножами. Трое подозреваемых были убиты полицейскими. Ответственность за нападение взяло «Исламское государство».

22 мая во время концерта на стадионе «Манчестер Арена» произошел взрыв. Погибли 22 человека, в том числе дети, более 70 человек пострадали. Ответственность за теракт также взяло «Исламское государство».

В марте на Вестминстерском мосту автомобиль врезался в толпу людей, после чего водитель с ножом напал на полицейского, охранявшего парламент Великобритании. В результате погибли четыре человека, сам нападавший был застрелен. ИГИЛ также объявило о причастности к этому теракту.