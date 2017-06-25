Бывший кандидат в президенты США Берни Сандерс и его жена стали фигурантами дела о мошенничестве. Об этом сообщает CBS.

Иск против Джейн Сандерс подали в 2016 году. Заявителем выступил руководитель президентской кампании американского лидера Дональда Трампа в штате Вермонт Брэди Тоинзин.

Джейн Сандерс обвинили в том, что она, занимая пост президента колледжа в городе Берлингтон, незаконно получила кредит на $10 млн в банке People's United. На эти деньги купили земельный участок для колледжа.

Как подчеркнул Тоинзин, расследование началось еще при команде экс-президента США Барака Обамы, сразу после подачи иска.

Берни Сандерса, в свою очередь, обвинили в злоупотреблении политическим влиянием, чтобы помочь жене взять кредит. Советник Сандерса Джефф Уивер назвал обвинения «политически мотивированы» и подчеркнул, что кредит одобрили на финансовом совете колледжа.

По данным CBS, для защиты своих интересов семья уже наняла адвоката.

Берни Сандерс баллотировался в президенты США в 2016 году от Демократической партии, но проиграл внутрипартийное голосование Хиллари Клинтон.