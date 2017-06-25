К быстрому распространению огня во время пожар в лондонской высотке Гренфелл-тауэр могли привести особенности конструкции здания. Об этом газете The Telegraph сообщили близкие к расследованию источники.

По их словам, облицовка высотки прикреплялась с треугольным бетонным столбам, в результате чего образовался вакуум.

Вакуум, в свою очередь, вызвал «эффект дымохода» – огонь распространялся вверх намного быстрее, чем в бок.

Пожар в 27-этажном здании Гренфелл-тауэр в Северном Кенсингтоне произошел утром 14 июня, его жертвами стали 79 человек. Глава Лондонской пожарной службы Дэни Коттон назвал масштаб пожара «беспрецедентным».

По версии следствия, причиной возгорания стал неисправный холодильник FF175BP Hotpoint. Кроме того, стало известно, что облицовка здания не прошла испытания на соответствие нормам противопожарной безопасности.

Полиция начала проверку в отношении всех компаний, занимавшихся строительством и ремонтом здания. Источники Reuters отмечали, что по итогам проверки сотрудникам фирм могут предъявить обвинения в непредумышленном убийстве.