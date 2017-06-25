Директор ЦРУ Майк Помпео отказался подтвердить, что Россия каким-либо образом вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года, но назвал подобные действия Москвы «обычными» для нее. Об этом он заявил в интервью MSNBS.
По словам Помпео, Россия «десятилетиями пыталась подорвать американскую демократию». Глава ЦРУ отметил, что заявления о «вмешательстве» российской стороны в процесс выборов США – «не особо оригинальны», потому и не должны кого-то удивлять.
Вместе с тем, по словам Помпео, такие сообщения должны стать стимулом для разведывательных служб США, которым следует активнее работать над тем, чтобы остановить подобные «вмешательства».
Как считают американские спецслужбы, Россия влияла на ход прошлогодней президентской кампании в США с помощью хакерских атак на избирательную систему и взломов почты политиков. В конце декабря 2016 года спецслужбы США опубликовали доклад «О вредоносной киберактивности России», в тот же день тогдашний президент США Барак Обама расширил антироссийские санкции и выслал из страны 35 дипломатов РФ.
В Кремле неоднократно отвергали обвинения в каком-либо вмешательстве в избирательный процесс в США. Российские власти указывали, что в докладе американских спецслужб (публичную часть документа представили в январе) нет никаких конкретных данных, доказывающих кибератаки со стороны РФ.
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