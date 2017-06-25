Директор ЦРУ Майк Помпео отказался подтвердить, что Россия каким-либо образом вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года, но назвал подобные действия Москвы «обычными» для нее. Об этом он заявил в интервью MSNBS.

По словам Помпео, Россия «десятилетиями пыталась подорвать американскую демократию». Глава ЦРУ отметил, что заявления о «вмешательстве» российской стороны в процесс выборов США – «не особо оригинальны», потому и не должны кого-то удивлять.

Вместе с тем, по словам Помпео, такие сообщения должны стать стимулом для разведывательных служб США, которым следует активнее работать над тем, чтобы остановить подобные «вмешательства».

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Как считают американские спецслужбы, Россия влияла на ход прошлогодней президентской кампании в США с помощью хакерских атак на избирательную систему и взломов почты политиков. В конце декабря 2016 года спецслужбы США опубликовали доклад «О вредоносной киберактивности России», в тот же день тогдашний президент США Барак Обама расширил антироссийские санкции и выслал из страны 35 дипломатов РФ.

В Кремле неоднократно отвергали обвинения в каком-либо вмешательстве в избирательный процесс в США. Российские власти указывали, что в докладе американских спецслужб (публичную часть документа представили в январе) нет никаких конкретных данных, доказывающих кибератаки со стороны РФ.

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