В российском футболе никогда не было и не будет проблем с допингом, поэтому не надо верить публикациям в британских СМИ, где утверждается обратное. Об этом заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, передает ТАСС.

«Нашу сборную проверяют бесконечно, допинг-контроль есть на всех матчах. В футболе эта тема никогда не была актуальной. <…> Пишут какой-то бред. Английские газеты по утрам читать не надо. Им только бы что-то написать», – добавил глава РФС.

Вечером 24 июня The Daily Mail со ссылкой на собственные источники написала, что ФИФА заподозрила всю футбольную сборную России на ЧМ-2014 в допинге и начала соответствующее расследование. Издание отметило, что впервые под подозрением оказалась целая команда, а не отдельные спортсмены.

Собеседник газеты рассказал, что у ФИФА имеется подробное досье, где приводятся сведения о возможном применения допинга футболистами. Расследование ФИФА ведется в отношении 23 игроков сборной, поехавшей на чемпионат мира в Бразилии, а также еще 11 футболистов, не участвовавших в ЧМ-2014.

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