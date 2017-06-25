В британском Ньюкасле автомобиль врезался в скопление пешеходов около спортивного центра Westgate. Об этом в твиттере сообщила местная полиция.

https://twitter.com/northumbriapol/status/878910353735901184

По последним данным, шестеро человек пострадали. Sky News передает, что все они доставлены в больницу, среди пострадавших – трое детей.

Полицейские задержали женщину 42 лет, какое отношение она имеет к произошедшему, пока не уточняется.

Полиция пока не рассматривает случившееся как теракт. Газета The Daily Mail до этого написала, что машина въехала в пешеходов около ньюкаслской мечети.

https://twitter.com/RTUKnews/status/878923895616745473

За последние несколько месяцев в Великобритании было совершено несколько терактов, ответственность за которые взяло на себя «Исламское государство». 22 мая произошел взрыв на стадионе «Манчестер Арена», в результате которого погибли 22 человека, а в марте и в июне террористы на автомобилях врезались в пешеходов на Вестминстерском и Лондонском мостах. Жертвами двух нападений стали 11 человек.