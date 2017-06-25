Посол России в США Сергей Кисляк готовится покинуть свой пост. Об этом в твиттере написал бывший посол США в РФ Майкл Макфол.

https://twitter.com/McFaul/status/878791729876422656

Макфол попрощался с российским дипломатом и пожелал ему удачи, отметив, что совместная работа с Кисляком доставляла ему удовольствие, хотя они и не всегда соглашались.

Официально в российском МИД пока не прокомментировали слова Макфола.

В мае «Интерфакс» со ссылкой на источник в комитете Госдумы по международным делам передавал, что в комитете одобрили кандидатуру заместителя министра иностранных дел РФ Анатолия Антонова на пост посла России в США.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, писал, что Кисляк может возглавить новую структуру ООН – Бюро по борьбе с терроризмом. Однако 21 июня эту должность занял постоянный представитель России в Вене Владимир Воронков.

Кисляк занимает пост посла РФ в США с 2008 года. Его деятельность активно обсуждается в американских СМИ из-за контактов Кисляка с представителями команды президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года. В частности, советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку из-за того, что его уличили в контактах с Кисляком.

В марте глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что послы назначаются для поддержания отношений между государствами «в виде встреч, бесед, контактов».