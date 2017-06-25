Политику Алексею Навальному 24 июня вызвали скорую в спецприемник, где он отбывает арест. Об этом адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала ТАСС.

«Я знаю, что вчера Алексею действительно вызывали скорую, так как у него была очень высокая температура. Сегодня я у него не была», – пояснила она.

Источник сетевого издания «Гражданские силы.ру» сообщил ранее, что у Навального ангина. 23 июня о том, что Навальный «слег с температурой», написал в фейсбуке политик Илья Яшин, отбывающий арест в том же спецприемнике (на Симферопольском бульваре).

13 июня Навального арестовали на 30 суток из-за несогласованной акции на Тверской улице, которая прошла накануне. Спустя три дня суд сократил срок ареста до 25 суток.

Навального задержали 12 июня в подъезде его дома еще до начала протестной акции. Суд признал его виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Московское правительство согласовало акцию Навального в Москве на проспекте Академика Сахарова. За день до митинга политик отказался проводить там мероприятие из-за того, что все подрядчики отказались устанавливать сцену из-за якобы полученных угроз. Он объявил о переносе шествия на Тверскую улицу в формате «гуляний». В результате «гуляния» на Тверской закончились массовыми задержаниями; по подсчетам «ОВД-Инфо», столичная полиция задержала 866 человек.