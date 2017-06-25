Политику Алексею Навальному 24 июня вызвали скорую в спецприемник, где он отбывает арест. Об этом адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала ТАСС.

«Я знаю, что вчера Алексею действительно вызывали скорую, так как у него была очень высокая температура. Сегодня я у него не была», – пояснила она.

Источник сетевого издания «Гражданские силы.ру» сообщил ранее, что у Навального ангина.

13 июня Навального арестовали на 30 суток из-за несогласованной акции на Тверской улице, которая прошла накануне. Спустя три дня суд сократил срок ареста до 25 суток.

Заметка дополняется.