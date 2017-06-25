Политику Алексею Навальному 24 июня вызвали скорую в спецприемник, где он отбывает арест. Об этом адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала ТАСС.
«Я знаю, что вчера Алексею действительно вызывали скорую, так как у него была очень высокая температура. Сегодня я у него не была», – пояснила она.
Источник сетевого издания «Гражданские силы.ру» сообщил ранее, что у Навального ангина.
13 июня Навального арестовали на 30 суток из-за несогласованной акции на Тверской улице, которая прошла накануне. Спустя три дня суд сократил срок ареста до 25 суток.
Заметка дополняется.
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