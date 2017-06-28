Роскомнадзор зарегистрирует Telegram в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом сообщается на странице Роскомнадзора в «ВКонтакте».

«Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации. Уверен, что и остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом. Что касается законов России, то они обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции», – приводятся в сообщении слава главы ведомства Александра Жарова.

Согласно российским законам, компании из реестра обязаны хранить на территории России информацию о фактах передачи пользователями сообщений в течение шести месяцев и передавать их силовикам в случае соответствующего обращения.

Ранее глава ведомства Александр Жаров предупреждал, что время до блокировки мессенджера «исчисляется днями», в течение которых создатель Telegram Павел Дуров должен дать ответ Роскомнадзору.

28 июня Дуров заявил, что компания готова зарегистрироваться в России без передачи переписок ФСБ. Регистрационные данные компании доступны в открытых источниках, отметил он. При этом Дуров подчеркнул, что Telegram не будет выполнять «антиконституционный и нереализумый технически “закон Яровой” – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».

Как заявлял Жаров, внесение Telegram в реестр не означало бы доступа к личным перепискам пользователей. По его словам, речь идет только о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен был предоставить Роскомнадзору

Роскомнадзор неоднократно требовал от мессенджера предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), Жаров в том числе публиковал личное обращение к Дурову.

Глава ведомства, кроме того, обвинял основателя Telegram в «нейтральном отношении к террористам». О том, что Telegram используют организаторы терактов в России, заявляли в ФСБ. Дуров счел эту информацию «вызывающей вопросы».

В качестве ответа Дуров ссылался на статистику блокировок в Telegram. По его данным, с начала июня мессенджер заблокировал более пяти тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма.

В Кремле заявляли, что в случае блокировки Telegram перейдут на другой мессенджер.

Представители Telegram ранее утверждали, что не предоставят властям любых стран «ни бита» информации.

Заметка дополняется.