Роскомнадзор зарегистрирует Telegram в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом сообщается на странице Роскомнадзора в «ВКонтакте».
«Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации. Уверен, что и остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом. Что касается законов России, то они обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции», – приводятся в сообщении слава главы ведомства Александра Жарова.
Согласно российским законам, компании из реестра обязаны хранить на территории России информацию о фактах передачи пользователями сообщений в течение шести месяцев и передавать их силовикам в случае соответствующего обращения.
Ранее глава ведомства Александр Жаров предупреждал, что время до блокировки мессенджера «исчисляется днями», в течение которых создатель Telegram Павел Дуров должен дать ответ Роскомнадзору.
28 июня Дуров заявил, что компания готова зарегистрироваться в России без передачи переписок ФСБ. Регистрационные данные компании доступны в открытых источниках, отметил он. При этом Дуров подчеркнул, что Telegram не будет выполнять «антиконституционный и нереализумый технически “закон Яровой” – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».
Как заявлял Жаров, внесение Telegram в реестр не означало бы доступа к личным перепискам пользователей. По его словам, речь идет только о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен был предоставить Роскомнадзору
Роскомнадзор неоднократно требовал от мессенджера предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), Жаров в том числе публиковал личное обращение к Дурову.
Глава ведомства, кроме того, обвинял основателя Telegram в «нейтральном отношении к террористам». О том, что Telegram используют организаторы терактов в России, заявляли в ФСБ. Дуров счел эту информацию «вызывающей вопросы».
В качестве ответа Дуров ссылался на статистику блокировок в Telegram. По его данным, с начала июня мессенджер заблокировал более пяти тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма.
В Кремле заявляли, что в случае блокировки Telegram перейдут на другой мессенджер.
Представители Telegram ранее утверждали, что не предоставят властям любых стран «ни бита» информации.
Заметка дополняется.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru