Фильм Майкла Бэя «Трансформеры. Последний рыцарь», пятая часть франшизы, за первые пять дней проката в США собрал $69,1 млн. Это антирекорд по сборам среди всех частей «Трансформеров», сообщает Variety. Даже первая часть франшизы в 2007 году в начале проката собрала $70,5 млн.

Дебют пятых «Трансформеров», однако, оказался достаточно успешным в Китае. На китайском рынке начальные сборы картины составили $123,4 млн и только за первый день проката достигли $41 млн. Для сравнения, бюджет фильма оценивается в $217 млн.

Предыдущие четыре части «Трансформеров» в совокупности собрали более $1,3 млрд на американском рынке и свыше $3,5 млрд – в мировом прокате.

Планируется, что в рамках франшизы будут сняты еще две части «Трансформеров» и спин-офф, посвященный автоботу Бамблби. Майкл Бэй в начале июня вновь подтвердил, что больше не будет режиссером «Трансформеров».

https://www.youtube.com/watch?v=59DPhwDeqoU