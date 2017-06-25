В результате кибератаки на сеть британского парламента хакеры получили доступ менее чем к 1% аккаунтов сети, передает Sky News.
Как пишет телеканал, расследование специалистов по кибербезопасности парламента продолжается, но сейчас они отчитываются, что из 9 тысяч аккаунтов в сети взломать удалось «существенно меньше 1%». Чьи конкретно это были аккаунты – не уточняется. Также пока неизвестно, кто организовывал атаку.
Тем не менее, уточняет Sky News, попытка взлома была направлена именно на парламентский сервер в целом с целью идентифицировать простые пароли пользователей, а не на отдельные почтовые ящики.
24 июня о кибератаке на британский парламент рассказал член Палаты лордов Кристофер Реннард, сообщив о перебоях в работе электронной почты депутатов. Позднее в Палате общин заявили, что обнаружили «несанкционированные попытки установления доступа к парламентским аккаунтам пользователей».
23 июня газета The Times писала, что пароли, принадлежащие британским депутатам, выставили на продажу на одном из русскоязычных хакерских ресурсов.
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