В результате кибератаки на сеть британского парламента хакеры получили доступ менее чем к 1% аккаунтов сети, передает Sky News.

Как пишет телеканал, расследование специалистов по кибербезопасности парламента продолжается, но сейчас они отчитываются, что из 9 тысяч аккаунтов в сети взломать удалось «существенно меньше 1%». Чьи конкретно это были аккаунты – не уточняется. Также пока неизвестно, кто организовывал атаку.

Тем не менее, уточняет Sky News, попытка взлома была направлена именно на парламентский сервер в целом с целью идентифицировать простые пароли пользователей, а не на отдельные почтовые ящики.

24 июня о кибератаке на британский парламент рассказал член Палаты лордов Кристофер Реннард, сообщив о перебоях в работе электронной почты депутатов. Позднее в Палате общин заявили, что обнаружили «несанкционированные попытки установления доступа к парламентским аккаунтам пользователей».

23 июня газета The Times писала, что пароли, принадлежащие британским депутатам, выставили на продажу на одном из русскоязычных хакерских ресурсов.