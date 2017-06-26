Опубликованное 23 июня сенсационное расследование The Washington Post, в котором рассказывается о секретном плане ответных атак на Россию за вмешательство в американские выборы, будет иметь серьезные политические последствия, негативные для России и российско-американских отношений.

Статья фиксирует крайней невыгодные Москве рамки политической дискуссии в США о российском вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Действия Москвы теперь рассматриваются как «враждебное нападение» на американский суверенитет, политическую систему и американскую демократию. Это нападение, вероятно, повторится на следующих выборах, и поэтому не может быть оставлено без жесткого и соразмерного ответа.

Вопрос выводится из плоскости «поиска хакеров» и перемещается в плоскость разработки мер наказания России и даже дальнейшей эскалации киберконфликта. В статье говорится о секретном поручении президента Обамы американским спецслужбам – разработать и внедрить в чувствительные элементы российской информационной и иной инфраструктуры «кибербомбы» – специальные программные закладки, активация которых по команде из Вашингтона может нарушить работу критически важных систем или объектов российской экономики и государственного управления. Секретное поручение может быть отменено президентом Трампом, но до сих пор остается в силе.