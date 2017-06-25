Правительство Ирана отменило визы для организованных туристических групп из России, передает РИА Новости.

«Совет министров постановил на взаимной основе установить безвизовый режим для поездок групп граждан Исламской Республики Иран и Российской Федерации», – говорится в заявлении.

Россия и Иран заключили соглашение о безвизовых поездках туристических групп на переговорах президентов Хасана Роухани и Владимира Путина во время мартовского визита иранского лидера в Кремль.

До этого в январе начал действовать упрощенный визовый режим для отдельных категорий россиян (включая туристов), которые посещают Иран.