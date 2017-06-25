Италия приняла решение потратить до €17 млрд на ликвидацию двух проблемных банков Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza, передает La Repubblica.
Как сообщается, активы банков поделят на «хорошие» и «плохие». При этом «хорошие» активы приобретет участвовавший в приватизации «Роснефти» банк Intesa Sanpaolo, на их передачу правительство страны потратит €5,2 млрд.
Премьер-министр Италии Паоло Джентилони отметил, что банки продолжат работу в качестве подразделений группы Intesa. По его словам, они находились в северном регионе страны, который «очень важен для малого и среднего бизнеса».
Оставшиеся €12 млрд, уточняет Bloomberg, нужны для покрытия возможных дальнейших расходов.
Издание также добавляет, что правительство Италии «в течение месяцев» пыталось привлечь инвесторов для сохранения банков, но 23 июня ЕЦБ постановил их ликвидировать.
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